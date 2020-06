GdS – Serie A, playoff e algoritmo in caso di nuovo stop: come funzionano

Dal consiglio federale di ieri sono emersi diversi verdetti. Tra i più importanti, per quanto riguarda la Serie A, bisogna fare riferimento all’approvazione dei piani B e C, rispettivamente legati all’uso di playoff e playout nel primo caso, e di algoritmo nel secondo. Fermo restando che, entrambe le soluzioni, verrebbero adottate solamente in caso di stop al campionato e la loro applicazione dipenderà eventualmente dalla data della nuova sospensione.

Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, è stata infatti fissata una data limite al 10 luglio. Se il campionato dovesse fermarsi entro quel giorno, allora Lega e Federcalcio farebbero innescare il format di playoff e playout. Oltre quella data, invece, entrerebbe di scena l’algoritmo. Algoritmo che, in un’eventualità, verrebbe utilizzato anche nella prima ipotesi. Qualora la Serie A venisse interrotta con squadre che riportano partite in più o in meno tra loro, verrebbe adottato per fissare la griglia di playoff e playout.

Il format dei playoff e dei playout, come ribadito questa mattina sulle pagine della rosea, sarà scelto dal presidente federale e dai suoi due vice, il vicario Cosimo Sibilia, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, e lo stesso Dal Pino, numero 1 della Serie A

