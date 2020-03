Caos rinvii, in corso un consiglio di Lega straordinario: i dettagli

Continuano le discussioni interne alla Lega Calcio dopo il caos generato dal rinvio all’ultimo momento di parte delle partite previste nello scorso weekend e dai problemi di calendario che ne sono conseguiti. Stando a quanto riportato da Sky Sport sarebbe in corso proprio in questi minuti un consiglio di Lega straordinario in diretta telefonica per arrivare per tempo ad una soluzione che possa soddisfare tutte le parti in causa.

Il pomo della discordia restano ovviamente le ipotesi di modifica del calendario di Serie A e le date dei recuperi, di difficile collocazione in una seconda parte di stagione che pullula di impegni per le squadre ancora impegnate nelle coppe. Non è da escludere dunque che possano emergere ulteriori novità nelle prossime ore, mentre il limite stabilito per la decisione finale resta a mercoledì.

