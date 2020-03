Serie A – Individuata dai club la data ultima per la ripresa del campionato. Spunta ipotesi per estendere i contratti al 15 luglio

Si è ben capita l’intenzione di Lega Serie A e Federcalcio di portare a termine in ogni caso il campionato italiano, grazie alle numerose dichiarazioni dei principali esponenti degli ultimi giorni. Con lo slittamento quasi certo dell’Europeo, sarebbe anche possibile proseguire con il normale svolgimento del calendario, senza dover adottare formule straordinarie. Nella conference call tra i club di quest’oggi, è stata però individuata una data limite entro cui far ripartire il campionato per rispettare la prosecuzione del calendario.

Le società di Serie A hanno così scelto il 9 maggio come termine ultimo per riprendere il campionato. In questo caso, qualora il torneo si protraesse fino al mese di luglio, per evitare problemi di natura burocratici relativi a contratti con calciatori (scadenze e prestiti), sponsorizzazioni e diritti televisivi, questi ultimi verrebbero eccezionalmente prorogati al 15 luglio. Come ripreso da tuttomercatoweb.com, le parti si aggiorneranno nei prossimi giorni e – nel corso della riunione – tra le varie ipotesi non si è mai parlato di uno stop definitivo al campionato.

