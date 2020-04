Serie A – Ripresa del campionato, anche l’Inter vota sì! Ora i consensi crescono

Figc e Lega stanno lavorando per il ritorno in campo delle squadre, il tema più caldo di queste ore. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, faranno pressione al ministro Spadafora per riprendere ad allenarsi il 4 maggio. Nonostante questo, però, alcuni club avrebbero presentato un documento in cui chiedono la sospensione totale dello sport, per via dell’emergenza Coronavirus. L’idea del presidente Gravina è invece quella di riprendere il prima possibile, poiché ormai non si può più tornare indietro, essendo il calcio al pari delle varie aziende del Paese e necessita di una ripartenza.

A favore della tesi del presidente della Figc c’è anche l’Inter, che ha espresso tutto il suo consenso nel tornare in campo appena possibile. Il gruppo delle società favorevoli alla ripresa del campionato si allarga così a 14, in cui sono presenti entrambe le milanesi. In particolare, la squadra nerazzurra ha dichiarato di volersi attenere alle direttive degli organi competenti, sottolineando che ogni situazione deve tener conto dell’evoluzione della pandemia. Intanto la squadra di Conte è stata la prima tra le big a richiamare tutti giocatori dall’estero, ad eccezione di Alexis Sanchez, atteso nei prossimi giorni. Collegati in streaming, tutti i calciatori stanno già lavorando dal punto di vista atletico, osservati dallo sguardo attento di dello staff.

