Serie A, ritorno in campo: tutte le squadre votano sì! Ferma decisione dell’Inter

Il calcio in queste ore sta affrontando il delicato tema del ritorno in campo ed in questo senso ci sarebbe una svolta importante. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, l’Assemblea della Lega Serie A si è riunita questa mattina per decidere le sorti della stagione in corso. Il risultato è stato molto chiaro, che ha visto tutte le venti società del massimo campionato votare all’unanimità per portare a termine la stagione 2019-2020. Ovviamente, tutto questo dipenderà anche dalla decisione del Governo, che sta affrontando l’emergenza sanitaria del Coronavirus.

Il parere dei club di Serie A è stato chiaro, cioè quello di procedere con la Fase 2. Si aspettano ora direttive da parte di Fifa e Uefa, che dovranno comunque regolare il ritorno in campo delle varie squadre. Intanto ci sono le direttive della Figc, che attraverso un protocollo sanitario ha reso noto a tutti gli atleti le regole per tornare in campo. Tra le varie squadre, l’Inter è stata la prima tra le big a dare il proprio consenso per concludere la stagione, consenso al quale ora si sono unite tutte le altre formando così un gruppo compatto.

