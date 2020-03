Serie A, Schira: “Club spingono per il rinvio di Euro2020: ripresa il 2-3 maggio?”

Tempo di sosta e di riflessioni in Italia anche in merito al panorama calcistico, anch’esso bloccato dall’emergenza legata al Coronavirus. Tutto fermo fino al 3 aprile, in attesa di novità e con la speranza di una diminuzione relativa all’allarme Covid-19. Prevista per domani l’assemblea di Lega Serie A in conference call: a dichiararlo è il giornalista Nicolò Schira che su Twitter parla dei possibili risvolti che riguardano la Serie A.

I club, secondo Schira, spingono per il rinvio di Euro 2020 in modo da poter completare pienamente il campionato. L’idea di giocare playoff e playout per decretare il vincitore del campionato e le retrocesse non piace alle società che puntano a riprendere il loro cammino il prima possibile. Secondo il giornalista però, la possibile ripartenza dei campionati sembrerebbe fissata al weekend del 2 e del 3 maggio. Questa, al momento, la situazione in Serie A, con un futuro però ancora tutto da scrivere.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!