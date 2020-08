Serie A, si inizia il 19 settembre e si conclude il 23 maggio: tutte le date

Il campionato di Serie A è appena terminato, per quella che è stata la stagione più anomala di sempre. L’emergenza sanitaria del Covid-19 ha modificato drasticamente il calendario, influenzando inevitabilmente anche la prossima annata calcistica. Come già ufficializzato qualche giorno fa, la Serie A 2020-2021 avrà inizio il 19 settembre e sarà un vero tour de force fino al 23 maggio, quando si disputerà l’ultima giornata.

Come si legge su La Gazzetta dello Sport, la prima gara dell’anno solare del 2021 verrà disputata il 3 gennaio, prima quindi dell’Epifania. La gara prima di Natale dovrebbe essere quella del 23 dicembre e i turni infrasettimanali saranno cinque, compreso quello di mercoledì 6 gennaio. Champions League ed Europa League inizieranno rispettivamente 20 e 22 ottobre, con le finali che verranno giocate il 29 e 23 maggio. Tutto quindi pianificato in attesa della sfida della Nazionale italiana, che l’11 giugno affronterà la Turchia per l’Europeo del 2021.

