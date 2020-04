Serie A, soltanto nove i centri sportivi idonei alla ripresa: c’è anche quello dell’Inter

Sono soltanto nove i centri sportivi delle squadre di Serie A fin qui idonei per la ripresa eventuale dei campionati. A riferirlo è infatti Sky Sport che traccia il punto in merito all’emergenza che ha colpito il calcio italiano ed agli interrogativi relativi alla possibile ripartenza della stagione. La Figc con un comunicato diffuso questo pomeriggio ha scelto di dettare alcune linee guida per la ripresa, nello specifico, anche degli allenamenti e fin qui l’Inter è riuscita ad allinearsi ai club in regola con le normative.

I centri sportivi idonei per l’eventuale ripartenza dei campionati sono infatti quelli di Juventus, Lazio, Atalanta, Roma, Napoli, Milan, Sassuolo, Parma e, ovviamente, quello dei nerazzurri. Ancora attesa ed indecisione in merito alla possibile conclusione della stagione ancora in corso, pronta a svilupparsi lungo i mesi estivi. Il Centro Sportivo Suning, intanto, attende le disposizioni ufficiali sulla ripresa, in attesa di tornare definitivamente in campo per un primo assaggio di normalità.

