Serie A sospesa, FIGC in dubbio: tre ipotesi sul tavolo per assegnare Scudetto e coppe europee

Ora è ufficiale: la Serie A è stata sospesa fino al 3 aprile. La questione che si apre a questo punto riguarda la modalità di assegnazione dello Scudetto, delle qualificazioni alle coppe europee e di retrocessioni/promozioni di categoria. Nel comunicato diffuso dal sito ufficiale della FIGC viene spiegata chiaramente la situazione: «Senza alcun ordine di priorità, un’ipotesi potrebbe essere la non assegnazione del titolo di Campione d’Italia e conseguente comunicazione alla UEFA delle società qualificate alle coppe europee; un’altra sarebbe far riferimento alla classifica maturata fino al momento dell’interruzione; terza ed ultima ipotesi, far disputare solo i play off per il titolo di Campione d’Italia ed i play out per la retrocessione in Serie B».

Serie A sospesa, tre ipotesi per Scudetto e coppe europee

Ecco qui di seguito le tre ipotesi pensate per l’assegnazione di Scudetto, coppe europee e retrocessioni/promozioni di categoria.

1 – Non assegnazione dello Scudetto e comunicazione alla UEFA delle qualificate alle coppe

In questa eventualità, non verrebbe assegnato il titolo di Campione d’Italia e, per quanto riguarda Champions ed Europa League, verrebbe consegnato alla UEFA l’elenco delle società qualificate basandosi sulla classifica composta nell’ultima giornata di campionato disputata integralmente.

2 – Far riferimento alla classifica maturata fino al momento dell’interruzione

In questo caso, invece, tutte le decisioni – Scudetto, qualificazioni alle coppe e retrocessioni/promozioni di categoria – verrebbero prese basandosi sulla classifica composta fino al momento dell’interruzione del campionato.

3 – Play-off per lo Scudetto e play-out per la retrocessione

In quest’ultimo scenario, infine, verrebbe considerata la classifica maturata nell’ultima giornata di campionato disputata integralmente, per poi assegnare lo Scudetto al termine dei play-off e la retrocessione in Serie B al termine dei play-out, entrambi eventualmente ancora da pensare ed organizzare.

