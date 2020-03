Serie A spaccata sulla ripresa del campionato: diversi club non vorrebbero più giocare

Calcio e Finanza riporta le indiscrezioni del quotidiano Repubblica, secondo cui Sassuolo–Brescia dello scorso 9 marzo potrebbe essere stata l’ultima partita del campionato. Il motivo? Le società di Serie A sono divise e la percentuale di chi vorrebbe riprendere a giocare sembra si stia assottigliando sempre più.

La Lega Calcio e alcuni club vogliono ricominciare a giocare, anche con uno slittamento a luglio, ma l’ipotesi non è condivisa con altre società, che nonostante la posizione in classifica e il peso importante della mancata conclusione del campionato a livello economico, punterebbero a risparmiare sullo stipendio dei giocatori, dato l’altissimo costo degli ingaggi. Altri club vorrebbero tornare a giocare solo quando l’Italia sarà a “zero contagi ”, con una previsione temporale che potrebbe essere settembre.

Se la Serie A non dovesse ripartire, potrebbe provocare diversi problemi, non solo a livello economico. Bisognerebbe, vista la mancanza di norme a riguardo, decidere quali parametri utilizzare per la classifica finale, soprattutto per le coppe europee. Repubblica ha provato a tracciare anche una linea: “in Champions le prime quattro allo stop del campionato, le prime quattro in base al ranking Uefa o le quattro che hanno partecipato all’edizione 2019/20.” Il tema non è stato affrontato in Lega, ma ci sarà sicuramente battaglia tra le società.

