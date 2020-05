Serie A, Spadafora annuncia: “Il 28 incontro decisivo, al via gli allenamenti collettivi”

Siamo vicini alla ripresa per la Serie A. Il calcio italiano negli ultimi anni ha fatto molti passi in avanti per il ritorno in campo ed a partire dalla metà di giugno le squadre potrebbero portare a termine la stagione. Sul punto è intervenuto il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ai microfoni di Rai Uno: “Poco fa abbiamo pubblicato il protocollo per la ripresa degli allenamenti collettivi. E’ arrivato l’ok da parte del CTS e FIGC e club di Serie A hanno ora il via libera”.

Sull’incontro del 28 maggio: “Lunedì riceverò il protocollo per la ripresa del campionato e subito sarà mia premura inviarlo al CTS per il controllo. Così l’incontro del 28 sarà decisivo per capire quando e come riprendere”.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!