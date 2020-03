Serie A, Spadafora: “Porte chiuse? Si andrà verso questa decisione”

“Cercheremo di contemplare il prosieguo delle attività sportive tutelando la salute pubblica. Porte chiuse? Si va verso questa decisione. Parlerà il presidente Conte”. Con queste parole, il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha annunciato la possibilità di giocare le prossime gare a porte chiuse per tutelare la salute pubblica. Il Coronavirus sta paralizzando il calcio italiano e la novità, riportata da Agenzia Nova, arriva subito dopo l’incontro tra il Ministro ed il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

Decisione drastica in programma per la Serie A: l’emergenza legata al COVID-19 costringerà le squadre a giocare a porte chiuse, allontanando così i tifosi dagli stadi. Il tutto in attesa di comunicazioni ufficiali in arrivo dal governo.



