Serie A, Spadafora: “Ripresa? Situazione chiara tra una settimana. Ok agli allenamenti”

In collegamento con il Tg1, il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha tracciato nel dettaglio il punto della situazione in merito alla possibile ripresa del campionato, annunciando le novità in arrivo per gli allenamenti collettivi delle squadre di Serie A.

“Bisogna aspettare ancora una settimana – ha dichiarato Spadafora – e vedere come cambierà la curva dei contagi e poi decidere sull’inizio del campionato. Il mio interesse è che, a partire da lunedì prossimo, tutte le squadre possano tornare ad allenarsi nel rispetto di determinati protocolli. Se durante gli allenamenti dovesse venir fuori un positivo, la quarantena scatterà per tutta la squadra. Test? Quelli messi a disposizione dei calciatori non dovranno essere effettuati a discapito degli altri cittadini. Se non ci sarà la volontà di rispettare queste regole, ad assumersi le responsabilità per eventuali conseguenze saranno i vari medici dei club”. Questo il punto tracciato dal Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora che ha annunciato così le possibili strade relative al futuro del calcio italiano, ancora in attesa di ufficialità sulla ripresa.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!