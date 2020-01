Serie A: spettatori record in questa stagione. L’Inter domina sulle altre

Continuano a crescere le presenze allo stadio per quanto riguarda la Serie A. Nella stagione 2019/20, come riportato dall’Osservatorio Calcio Italiano, il numero di spettatori allo stadio ha registrato un incremento del 6.4%, raggiungendo una media di 27.108 di tifosi presenti. Ancora più impressionante la crescita se rapportata a tutto il quinquennio passato: rispetto alla stagione 2015/2016 c’è stata un incremento del 21.9%.

Parlando invece dei singoli club, non ci sono particolari novità in quanto l’Inter per il quinto anno consecutivo domina nelle presenze per le gare casalinghe; i nerazzurri, infatti, hanno fatto registrare una media di 63.697 spettatori con un incremento del 3.7% rispetto ai dati finali dello scorso anno

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!