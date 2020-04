Serie A studia la ripartenza: rischio porte chiuse fino a gennaio 2021

Progetti di ripartenza per il calcio italiano, sconvolto dall’emergenza Coronavirus che ha paralizzato il mondo intero. I vertici della Serie A studiano il ritorno in campo, previsto per gli allenamenti ad inizio maggio in modo da fissare la ripresa del campionato per la fine dello stesso mese o i primissimi giorni di giugno. L’obiettivo, come raccontato nei giorni scorsi, è quello di concludere la stagione entro i primi giorni di agosto, in modo da dettare i tempi anche in merito allo start del prossimo campionato, previsto per settembre. Importanti le misure da adottare nei confronti della tifoseria, come sottolineato dal giornalista Marco Barzaghi con un tweet pubblicato solo pochi minuti fa.

“Si va verso la ripresa a porte chiuse – scrive il giornalista su Twitter, da sempre vicino alle vicende di casa Inter – ma senza tifosi fino a gennaio 2021″. Quasi un anno dall’ultima gara giocata con il pubblico a riempire gli spalti dunque per la Serie A, ferma dall’8 marzo scorso. Ultima gara giocata dai nerazzurri quella in casa della Juventus, anch’essa a porte chiuse: il calcio studia la ripartenza ma sarà costretto a fare a meno delle tifoserie, almeno per i primi mesi.

