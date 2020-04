Serie A – Taglio agli stipendi, scendono in campo i procuratori: chiesto un confronto con Lega e club

Dopo la Juventus ed altri grandi club in Europa, in Italia diverse società si stanno già mobilitando per tagliare gli stipendi dei propri calciatori per i mesi di inattività. L’Inter, ad esempio, capitanata da Samir Handanovic, Andrea Ranocchia e Antonio Conte, sta cercando di mediare con lo spogliatoio per andare incontro alle esigenze economiche della dirigenza nerazzurra e sembra in effetti vicina ad un accordo sulla falsariga di quello bianconero.

Come sottolineato questa mattina dal Corriere dello Sport, però, c’è un altro attore che sta per entrare in gioco e di cui fin qui non si è parlato. Stiamo parlando dell’Aiacs, ovvero l’Assoagenti, la quale “in rappresentanza dei propri associati e su richiesta esplicita dei calciatori da loro assistiti, in riferimento alle problematiche dagli stessi evidenziate, conferma la disponibilità ad incontrare i club, le Leghe ed ogni altro soggetto deputato, al fine di confrontarsi sulla situazione attuale del movimento calcistico italiano alla luce del drammatico momento che l’intero Paese sta affrontando”.

Nel comunicato diffuso dall’associazione dei procuratori sportivi, emerge chiaramente l’esigenza di approfondire il tema direttamente con i club italiani e la Lega calcio. Evidentemente, tra i calciatori interessati, c’è chi non si sta sentendo pienamente tutelato dall’Assocalciatori.

