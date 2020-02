Serie A, tra Inter e Lazio regna la parità negli scontri diretti. Cosa dice ora il regolamento?

Dopo l’1-0 dell’andata in favore della squadra di Conte, la Lazio di Simone Inzaghi si è ripresa la propria rivincita nel match di ritorno giocato ieri sera all’Olimpico di Roma: 3 squadre appaiate in vetta in soli 3 punti, a 14 partite dalla fine del campionato ogni discorso è ancora aperto.

Bisogna considerare quindi tutti i possibili scenari da qui a fine campionato: quale sarebbe la classifica finale se Juventus, Lazio e Inter arrivassero a pari punti? Il regolamento della Serie A prevede il seguente criterio:

1 – punti fatti negli scontri diretti

2 – differenza reti negli scontri diretti

3 – differenza reti generale in campionato

4 – maggior numero di reti segnate in campionato

5 – sorteggio

L’Inter ha perso contro la Juventus nell’andata giocata a San Siro, mentre la Lazio ha battuto per 3-1 la squadra di Sarri all’Olimpico. In attesa dei due ritorni ancora da disputare, si può già tracciare un confronto tra Conte e Inzaghi. Una vittoria a testa e stessa differenza reti (1-0 e 2-1): i gol in trasferta non vengono presi in considerazione, inutile per tanto ai fini della classifica il gol siglato da Young. Come terzo criterio vi è infatti la differenza reti generale in campionato: al momento la Lazio conta un +34, l’Inter un +27. In caso di eventuale altra parità sarà determinante il miglior attacco (55 per la Lazio, 49 per l’Inter).

