Serie A, venerdì 13 l’Assemblea di Lega: club in conference call. Si decide il destino del campionato

Quella di venerdì 13 si preannuncia una giornata cruciale per le sorti del campionato italiano di Serie A: è in programma infatti un’importantissima Assemblea di Lega dove si discuterà del possibile nuovo calendario.

Come più volte detto negli ultimi giorni, al vaglio delle squadre e dei dirigenti ci sono diversi ipotesi: sospensione del campionato con o senza assegnazione del titolo o definizione di playout e playoff per scudetto e zona retrocessione. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, i club in conference call analizzeranno pure quale format scegliere per scudetto e retrocessioni qualora l’emergenza proseguisse e non si giocasse ad aprile.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!