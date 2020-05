Serie A – Via libera agli allenamenti collettivi: il 28 maggio la scelta sul campionato

L’obiettivo è stato messo nel mirino ormai da diversi giorni da Lega Serie A e Federcalcio: far ripartire il campionato italiano sabato 13 giugno. Un traguardo sempre più realistico dopo l’ultimo ok incassato da governo e comitato tecnico-scientifico sul nuovo protocollo redatto in merito alla ripresa degli allenamenti collettivi. Le squadre potranno finalmente tornare a lavorare in gruppo e svolgere le consuete partitelle, senza la necessità di portare tutto la rosa in ritiro.

Nel caso in cui dovesse emergere un caso di positività tra i tamponi che verranno eseguiti ogni 4 giorni, allora il singolo calciatore verrebbe isolato, come spiegato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, mentre l’intero gruppo andrebbe in quarantena continuando però ad allenarsi. Come anticipato infine dal ministro allo Sport Vincenzo Spadafora, sarà decisiva la prossima settimana: monitorando l’andamento della curva dei contagi in Italia, il prossimo 28 maggio verrà presa una scelta definitiva sulla data in cui far ripartire la Serie A.

