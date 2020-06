Serie B – Il Benevento vince e può festeggiare: è la prima promossa in Serie A

E’durato un solo anno il ritorno nel campionato cadetto per il Benevento. La squadra campana infatti questa sera – grazie alla vittoria per 1-0 sulla Juve Stabia – ha firmato matematicamente il suo ritorno in Serie A.

Una cavalcata trionfale dall’inizio alla fine per la squadra di Filippo Inzaghi, che ha dominato il campionato fin dalla prima giornata e può festeggiare il ritorno nel massimo campionato italiano con ben sette giornate d’anticipo. La rete di Marco Sau – vecchia conoscenza della Serie A – ha garantino così i tre punti e la promozione al Benevento.



