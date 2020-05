TS – Un’estate anomala e una sessione di mercato ridotta: questa è la nuova Serie A

Il ritorno della Serie A sarà molto diverso, il campionato si giocherà in piena estate con orari diversi (17.15, 19.30, 21.45) e si giocare tra i weekend e i turni infrasettimanali. Non solo l’Italia, anche il campionato è stato stravolto dall’emergenza Coronavirus e questo stravolgimento porterà a dover cambiare anche la sessione estiva di mercato.

Come riporta Tuttosport, la nuova sessione di mercato dovrebbe tenersi tra il 1° settembre e il 5 ottobre, in concomitanza con l’inizio della stagione 2020/21. Pare che potranno essere firmati dei contratti preliminari per non perdere tempo sulla concorrenza di campionati come quello francese, terminato con l’assegnazione dello scudetto al PSG, e quello tedesco che ha già ripreso.

Inoltre, le indicazioni della UEFA parlano di ferie ridotte e l’impossibilità di realizzare ritiri di due o tre settimane. Sarà un’estate davvero anomale e un mercato un po’ diverso.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!