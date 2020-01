Setién su Vidal: “Alcuni giocatori tendono a perdere la posizione, ora ci serve ordine ed equilibrio”

Nel match di domani tra Barcellona e Granda, farà il suo esordio sulla panchina del Barca Quique Setién. Il neo allenatore dei catalani è stato ufficializzato questa settimana ed ha preso il posto di Ernesto Valverde.

Proprio Setién ha parlato in conferenza stampa poco fa, trattando anche il tema caldo del mercato ed in particolare la posizione di Arturo Vidal, obbiettivo dell’Inter: “Non mi riferisco a giocatori nello specifico, ma diamo molta importanza all’ordine. Non solo Arturo, ci sono anche altri giocatori che tendono a perdere la posizione. Abbiamo bisogno di equilibrio e ordine. Tutti hanno lo stesso ruolo, e tutti si devono guadagnare il posto lavorando ogni giorno, e chi non lo farà gli parlerò”.

