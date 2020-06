Setién: “Sono molto contento di Vidal, è un calciatore fondamentale”.

Si è tornato a discutere negli ultimi giorni del nome di Arturo Vidal in orbita Inter. Due le ragioni alle base: innanzitutto le parole al miele pronunciate dal centrocampista nei confronti del suo ex allenatore Antonio Conte; successivamente per la necessità riscontrato proprio dal tecnico leccese e concordata con l’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta, di incrementare il tasso di esperienza all’interno della rosa interista con calciatori abituati al successo del calibro dell’ex Juventus.

Di Vidal, però, ha parlato positivamente Quique Setién – allenatore del Barcellona – dopo il successo rimediato al ritorno in Liga: “Arturo fornisce molto lavoro in campo e facilita il gioco che vogliamo. Ha fatto bene ed ha partecipato molto a beneficio della squadra, sono molto contento del suo rendimento. E’ un calciatore fondamentale, come tutti. Abbiamo una rosa assolutamente competitiva e spero che tutti continuano a dare il meglio che hanno. Il cambio? Volevo proteggerlo perché aveva un cartellino giallo. La sostituzione era prevista, ma questo mi ha condizionato ed ho accelerato il cambio per non metterlo in rischio”.

