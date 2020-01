Setién blinda Vidal: “Ragazzo straordinario, ci mette volontà”

Alla vigilia del match di domani in Copa del Rey del Barcellona contro l’Ibiza, Quique Setién è intervenuto in conferenza stampa per parlare con i giornalisti del suo esordio fatto in campionato e di alcune dinamiche sotto la lente d’osservazione del calciomercato. In particolare, l’ex allenatore del Betis Siviglia si è soffermato su Arturo Vidal, calciatore che con Ernesto Valverde sembrava in uscita e che invece potrebbe tornare a svolgere un ruolo da protagonista sotto la nuova gestione tecnica.

Queste le considerazioni di Setién, rimbalzare su AS.com: “Come ho visto Vidal? E’ un ragazzo straordinario, come la maggior parte della squadra. Mi ha sorpreso la capacità di apprendere di questi calciatori. Tutto ciò che abbiamo provato, hanno cercato di replicarlo in campo. Arturo ci ha messo tutta la volontà nel fare le cose richieste”.



