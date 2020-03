Sfogo Steven Zhang, il CorSera avvisa: “Adesso rischia grosso”. Ecco il probabile provvedimento

Dopo ore, giorni di dibattiti e decisioni prese in maniera repentina, il presidente dell’Inter Steven Zhang ha rotto gli indugi ed ha deciso di esprimersi attraverso una storia sul suo profilo Instagram. Uno sfondo nero, riempito da una ventina di righe di testo in cui il presidente nerazzurro ha attaccato in maniera durissima il numero 1 della Lega di Serie A Paolo Dal Pino, definendolo “Il più grande clown”.

Parole condivise da molti nei contenuti, ma condannate da altrettanti in modi e forma, che rischiano però di costargli caro. Impossibile, infatti, pensare che non ci siano ripercussioni per il 29enne cinese, ora a rischio dopo lo sfogo di molto sopra le righe. In particolare, spiega il Corriere della Sera, Steven Zhang rischia di andare incontro ad un deferimento, con successivo e conseguente pronunciamento degli organi competenti in merito alla punizione che gli verrà attribuita.

