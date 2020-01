Sfuma un obiettivo di mercato dell’Inter per il futuro: Gaich vicino al Club Brugge

Un ex obiettivo dell’Inter sembrerebbe ormai sfumato definitivamente. Parliamo di Adolfo Gaich, centravanti del San Lorenzo classe 1999. Secondo quanto riportato da Transfermarkt, l’attaccante argentino sarebbe ormai promesso sposo del Club Brugge, pronto ad aggiudicarsi la nuova promessa del calcio mondiale. 21 anni ancora da compiere ed un trasferimento record per il club belga: 12 milioni di euro sul piatto per il giocatore a lungo corteggiato anche dall’Inter.

Protagonista con la maglia dell’Argentina all’ultima Coppa del Mondo Under 20, Adolfo Gaich è considerato uno dei prospetti più interessanti del Sudamerica e sognava da tempo uno sbarco in Europa. Pronto a scommettere su di lui il Club Brugge che ha scelto di anticipare la concorrenza, Inter compresa, e di assicurarsi così l’acquisto del classe ’99. Questione di ore per il matrimonio definitivo, per la gioia del giocatore e per le casse del San Lorenzo.

