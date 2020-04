Shaqiri rivela: “Ronaldo era il mio idolo, nel 2002 gli copiai il taglio di capelli”

Arrivare al punto da copiare il discutibile taglio di capelli di Ronaldo nel 2002, basta per fare di Xherdan Shaqiri un assoluto fan del Fenomeno. Ricreare la famosa capigliatura a forma di triangolo dell’attaccante brasiliano è stato sicuramente un atto degno di tantissimo coraggio, ma ancor di più di evidente ammirazione. Nelle parole riprese dal The Sun Sport, infatti, il calciatore del Liverpool ha raccontato di essere praticamente cresciuto con il mito di Ronaldo, suo vero idolo che probabilmente lo ha ispirato a coltivare il sogno di diventare un calciatore importante.

Ma, fino a questo momento, l’esterno svizzero non è ancora riuscito ad incontrarlo dal vivo, come raccontato dallo stesso ex Inter in queste parole: “Era il mio grande, grande idolo. Ho fatto anche il suo taglio di capelli, nel 2002. Quel triangolo l’ho fatto anch’io… Tutti sono rimasti scioccati a scuola quando sono arrivato con quel taglio di capelli. Ma l’ho adorato e lo amo ancora. E’ stato il mio eroe in passato, vorrei tanto poterlo incontrare”.

