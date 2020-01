Si sblocca anche l’affare Gabigol: 20 milioni all’Inter ed una clausola particolare

Ore di mercato caldissime in casa Inter con diversi fronti bollenti tra arrivi e partenze in nerazzurro. Non solo Eriksen tra i nomi torridi dei nerazzurri: nelle ultime ore sembra essersi sbloccato definitivamente anche l’affare Gabigol. Il portale Globo ha infatti riportato i passi avanti compiuti dal Flamengo nelle ultime ore: pronta un’offerta all’Inter di una cifra vicina ai 20 milioni.

Il giornalista di SportMediaset Marco Barzaghi, da sempre vicino alle vicende di casa Inter, riporta però anche un particolare importante per il brasiliano. Nelle clausole della cessione di Gabigol infatti verrà inserita anche una clausola che non passerà inosservata. All’Inter andrà il 20% sulla futura rivendita del giocatore che si prepara ad indossare a lungo i colori del Flamengo. Non più in Brasile in prestito: il club rubronegro è pronto ad acquistare Gabriel Barbosa a titolo definitivo.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!