Si sblocca l’affare Politano: Napoli ad un passo dalla firma dell’attaccante

Vicinissima alla fumata bianca la trattativa tra Inter e Napoli per Matteo Politano. Come riportato infatti da La Gazzetta dello Sport, il calciatore avrebbe accettato la proposta dei partenopei ed è pronto a vestire i colori degli azzurri. Accordo raggiunto sulla base di un prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto: per il giocatore pronto un contratto fino al 2024 a 2 milioni più bonus di stipendio a stagione.

La stretta di mano decisiva, come riportato dalla rosea, è arrivata infatti solo pochi minuti fa. Dopo aver sbloccato l’affare per l’esterno ex Sassuolo, Inter e Napoli torneranno a colloquio per la trattativa che porta il nome di Fernando Llorente, con Antonio Conte che aspetta il suo vice Lukaku per l’assalto definitivo al primo posto in classifica.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!