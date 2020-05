Siena-Inter, lo scudetto e la maglia gialla di Julio Cesar: la verità sul dettaglio inedito

Dieci anni dalla storica stagione del Triplete. L’Inter di Josè Mourinho, il 16 maggio del 2010, scendeva in campo all’Artemio Franchi di Siena per dare la caccia ad uno dei trofei simbolo di quell’annata magica. Il sito ufficiale dei nerazzurri ha scelto di sintetizzare alcuni particolari di quel Siena-Inter, evidenziando il dettaglio sulla maglia indossata da Julio Cesar.

Il portierone brasiliano ha infatti disputato le ultime partite della Serie A 2009/2010 con una maglia gialla particolare. Il tutto perché. dopo il pareggio per 2-2 di Firenze, lo stesso estremo difensore interista si confrontò con Mourinho, con lo Special One che chiese al suo numero uno di indossare una maglia più visibile in area di rigore. Le maglie di quella stagione, per i portieri, erano nere, bianche o grigie. Si scelse quindi la casacca da allenamento, gialla, riadattata con i vari particolari che la rendessero da gioco, quindi ufficiale. La sostituzione fu possibile solo in campionato, per questo motivo il finale di Serie A fu disputato da Julio Cesar con la maglia gialla, chiesta a gran voce da Mourinho per curare al massimo i particolari di una stagione incredibile.

