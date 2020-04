Silvestri: “Inter? Contento dell’interesse, ma è presto per parlarne. Handanovic non sbaglia mai”

Nel corso di una diretta Instagram condivisa con il giornalista Nicolò Schira, il portiere dell’Hellas Verona Marco Silvestri ha parlato delle voci di mercato che lo hanno accostato all’Inter raccontando anche il suo punto di vista sui portieri migliori dell’attuale Serie A.

INTER – “Inutile negarlo: fa sempre piacere essere accostati a dei grandi club, come ad esempio l’Inter. Ora però è presto per parlarne ed io sono concentrato sull’Hellas, penso solo a quello. Noi calciatori solitamente non diamo molto peso a ciò che si dice, anche se siamo molto attenti perché leggiamo e vediamo tutto, qualsiasi cosa”

NAZIONALE – “Con l’Europeo rinviato di un anno avrò più tempo per farmi conoscere e, perché no, per provare a conquistare un posto tra i portieri convocati. La Nazionale è il mio grande sogno e resta uno dei miei obiettivi da raggiungere in vista del futuro”

SERIE A – “Devo ammettere che mi è piaciuto molto Juan Musso dell’Udinese e sono convinto del fatto che possa diventare un grande portiere. Sczesny poi non sbaglia mai, così come Handanovic. Sono sempre sul pezzo, pur ricevendo pochi tiri a partita: ci sono sempre, pur magari non rubando l’occhio. Quando serve però riescono sempre a metterci una pezza”



