Simeone esalta Ronaldo: “Il miglior compagno di squadra della mia carriera”

Diego Simeone ha ripercorso la finale di Coppa Uefa con la maglia dell’Inter, vinta contro la Lazio nella stagione 1997/98 per 3-0, ai microfoni di eufa.com. Il primo commento è arrivato sull’assist a Zamorano: “Quel passaggio sintetizza il mio pensiero sul calcio. Da giocatore ero più pratico che elegante. Ho cercato la profondità per Zamorano che ha fatto un gran movimento.”

Rivedendo le azioni salienti, l’attuale tecnico dell’Atletico Madrid analizza le prodezze dei suoi compagni, ma soprattutto esalta Ronaldo: “Il gol splendido di Zanetti e quello di Ronaldo fissarono un risultato tremendo. Ronie è stato il miglior compagno di squadra avuto in carriera. Ho avuto la fortuna di vivere la sua miglior versione. Senza gli infortuni al ginocchio si sarebbe imposto ancora di più. In campionato non vincemmo, fu un torneo strano, con la Juventus. Lui però ci ha aiutato a vincere la Coppa Uefa. Siamo stati migliori della Lazio, è stata una grande finale.”

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!