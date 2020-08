Siviglia-Inter, Adani: “In tante occasioni si poteva far meglio, manca l’abitudine a queste partite. Lukaku…”

Finale amaro di stagione amaro per un’Inter caduta contro il Siviglia in quella che sarebbe dovuta essere la gara più importante dell’anno. Della sfida ha parlato, negli studi di Sky Sport, “Analizzando gli episodi potevi passare in vantaggio con Lukaku, che subito dopo ha fatto autogol. Quella di Romelu era una grande occasione, Barella aveva dato una grandissima palla. Però va detto che il Siviglia non ha demeritato, anzi””.

Adani continua analizzando le occasioni che hanno portato ai gol del Siviglia: “I nerazzurri hanno subito reti su palla inattiva, quelle sono situazioni in cui si poteva fare meglio”.

L’ex calciatore continua: “I nerazzurri devono abituarsi a giocare gare di alto livello, in queste condizioni fatica. Se guardiamo quando l’Inter ha preso tre gol in stagione, vediamo che è capitato questa sera e a Dortmund. Non è un caso”.

