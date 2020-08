Siviglia-Inter, Berti: “La finale è diversa da tutto. Sarà fondamentale il mio erede: Nicolò Barella!”

Una bandiera dell’Inter che ai microfoni di Inter TV ha dimostrato di non essere più nella pelle: Nicola Berti è uno che sa cosa significare giocare, vincere e segnare in una finale europea. Ecco le sue parole:

“Sono in grande attesa per questa partita. La finale è diversa da tutto, significa che ci sei arrivato soffrendo, giocando partite molto difficili. Siamo lì, è fondamentale. Troviamo una squadra forte e preparata che ne ha già vinte 3 di seguito. Puntiamo su Nicolò Barella, è il mio preferito da quando è arrivato. Ha disputato una semifinale straordinaria, stasera puntiamo su di lui, è il mio pupillo assoluto. Erede? Direi di sì, anche con le mie stesse iniziali. Ha forza, carattere, è sempre sulla palla, si propone. Fa la differenza e ce lo godremo per anni perché ne ha soli 23″.

