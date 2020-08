Siviglia-Inter, Colonnese: “L’Inter dovrà sbranare gli avversari! Difensori? D’Ambrosio il migliore”

L’ultima volta che l’Inter ha alzato la Coppa UEFA – oggi Europa League – era il 6 maggio del 1998 e Ciccio Colonnese era in campo. L’ex difensore nerazzurro è uno che dunque sa cosa si prova in queste occasioni e come si vince una finale. Prima del fischio d’inizio di Siviglia-Inter ha parlato ai microfoni di Inter TV: “Discorso motivazionale? C’è poco da dire. L’Inter deve entrare in campo come dagli ottavi in poi, quando ha sbranato gli avversari. Si merita questa coppa e se la meritano anche i tifosi”.

Continua: “Bastoni ha sicuramente sorpreso tutti, ma dal punto di vista del rendimento D’Ambrosio è stato il migliore. Godin? Tutti dicevano che era finito, ma soltanto un pazzo può pensare ciò. Finale del 1998? Ronaldo sentì delle statistiche: non aveva mai segnato alla Lazio. I biancocelesti erano tranquilli e quindi disse “domani vediamo”. Infatti segnò”.

