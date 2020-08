Siviglia-Inter, Conte a InterTv: “Sarà fondamentale imporre il nostro ritmo di gioco”

Antonio Conte, alla vigilia dell’importantissima finale di Europa League contro il Siviglia, trofeo che l’Inter sarebbe il primo club a portare in Italia, ha parlato ai microfoni di InterTv per parlare soprattutto degli avversari.

Conte ha dichiarato: “Sia noi che il Siviglia abbiamo fatto un certo tipo di percorso in questa fase finale dell’Europa League, non si arriva in finale per caso. Loro hanno eliminato la Roma, il Wolverhampton e il Manchester United, che forse era la vera favorita per la vittoria finale. Quindi penso che le due squadra arrivate in fondo lo abbiano meritato, sarà una partita difficile e importantissima. Noi ci arriviamo con la giusta condizione, sicurezza e umiltà”.

“Il Siviglia è la tipica squadra spagnola che predilige tenere il possesso palla ed avere il pallino del gioco. Hanno tanti giocatori di grande qualità, non dobbiamo permettergli di giocare ai ritmi che vogliono, sanno farti correre e cambiare gioco rapidamente. Dovremo essere bravi a importare la partita sul ritmo che vogliamo noi”.

>>>Iscriviti al canale YouTube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<