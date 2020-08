TS – Siviglia-Inter, Conte conferma gli undici titolari: la probabile formazione

Manca solo un giorno alla tanto attesa finale di Europa League. L’Inter tornerà a giocarsi un trofeo europeo dopo 10 anni. Per la partita in programma domani, Siviglia-Inter, Antonio Conte sarebbe intenzionato a confermare la formazione scesa in campo nelle ultime partite di Europa League. Secondo quanto riporta Tuttosport la formazione che scenderà in campo domani a Colonia sarà la stessa che ha battuto per 5-0 lo Shaktar Donetsk lunedì.

In difesa confermato il giovane Bastoni, l’insostituibile De Vrij e il ritrovato Godin. Reparto arretrato che ha ritrovato equilibrio e che nelle ultime 4 partite ha subito un solo gol. Sugli esterni confermati l’ex United Ashley Young a sinistra e Danilo d’Ambrosio sulla destra. In mezzo al campo spazio alla fisicità di Gagliardini, ad un sempre più determinante Barella e a Brozovic, perno basso della mediana. In attacco spazio invece alla ormai più che collaudata Lu-La: Lukaku e Lautaro, coppia prolifica con più di 50 gol all’attivo in questa stagione. Ancora panchina dunque per Eriksen, carta importantissima da giocare a partita in corso per il tecnico salentino.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<