Siviglia-Inter, Conte in conferenza: “Farò le mie riflessioni, ho una vita privata anche io. Devo capire alcune cose”

Dopo il duro sfogo ai microfoni di Sky Sport, Antonio Conte si è presentato in conferenza stampa per analizzare la prestazione dei suoi nella finale di Europa League.

Lo scontro con Banega: “Le cose che succedono in campo rimangono in campo. Non sono problemi vostri sapere cosa è successo”.

L’elogio al gruppo: “Non è giusto parlare del futuro, capisco le vostre domande. Penso di aver risposto in maniera esaustiva, di aver detto già tutto. Voglio parlare di questi ragazzi, posso solo essere orgoglioso dei loro miglioramenti. Mi dispiace, avrei voluto regalare la soddisfazione di vincere un trofeo importante. Il rammarico è di non esserci riuscito. Mi dispiace anche per i tifosi e per il club”.

Il punto sul futuro: “E’ passato il concetto che tra me e Steven non ci fosse un buon rapporto. O che il papà del nostro presidente fosse stizzito. Non mi è arrivato proprio niente di tutto questo. Qualcuno ha avuto interesse nel far passare queste notizie per creare ulteriori problematiche. Il rapporto con tutta la proprietà rimarrà sempre forte. Suning mi ha dato una grande opportunità e sarò sempre grato per questo, a prescindere da quello che accadrà. E’ stata un’annata talmente strana, ho speso tante energie ma allo stesso tempo indimenticabile. E’ giusto che faccia le mie riflessioni anche per la mia vita privata. Devo capire”.

Il ritorno in Italia: “E’ sempre casa mia. Non potrei mai pentirmi di essere tornato. Non posso farlo, ne è valsa la pena. A prescindere da quello che accadrà. Non potrò mai dire di essermi pentito, è stata un’avventura incredibile”.

