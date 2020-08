Siviglia-Inter, Conte (Sky): “Per entrare nella storia del club si deve vincere. I tifosi meritano questo trofeo”

Mancano poche ore alla tanto attesa finale di Europa League. L’Inter affronterà il Siviglia, per una finale europea che manca da diversi anni. Alla vigilia della gara ha parlato Antonio Conte in conferenza stampa, presentando il match di domani.

Queste le sue parole: “Il mio pensiero è sempre rivolto al club e ai calciatori. L’obiettivo è di giocare al massimo questo tipo di partite. Personalmente è il mio quarto anno che partecipo a competizioni europee, facendo i vari step negli anni. Giocarsi una finale al quarto anno è bello, ci tengo sia per la squadra che per i tifosi. 10 anni sono tanti dall’ultima finale”.

Sul momento dell’Inter: “Stiamo lavorando da inizio anno su certi tipi di situazione. Ci vuole tempo affinché le nozioni vengano elaborate, è naturale. Nel momento in cui vengono immagazzinate tutte le informazioni è una bella soddisfazione. Il gruppo ha lavorato tanto ed è merito loro: hanno sempre seguito le mie indicazioni. Prima avremmo avuto paura, mentre ora siamo bravi a difendere correndo in avanti”.

Poi conclude: “Dobbiamo mettere tutto noi stessi domani. Dobbiamo dimostrare di voler di più di loro. C’è meno esperienza, perché il Siviglia in questi anni ha avuto molte occasioni per giocare questa competizione, con giocatori esperti. I miei ragazzi devono essere determinati: sono occasioni che possono anche non ritornare. Per entrare nella storia del club c’è solo un modo, cioè vincere”.

