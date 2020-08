Siviglia-Inter: dalla storia al presente, 10 motivi per vincere questa coppa!

Ore 21, Colonia, Siviglia-Inter. 10 anni dopo l’ultima finale datata 2010, per provare a vincere il 10° titolo internazionale della propria storia. Ecco, secondo La Gazzetta dello Sport, i 10 motivi per vincere questa coppa, la 10a finale europea dei nerazzurri!

1 – Conte prepara le gare come pochi: il mister insegue la sua prima coppa internazionale.

2 – “Big Rom” Lukaku, nessuno come lui: il centro di gravità nerazzurro. Un calciatore così possente, ma anche agile e veloce, è unico.

3 – Difesa super: un solo gol incassato in tutto il mese di agosto.

4 – La ‘lezione’ di United e Wolves: il Siviglia ha rischiato due volte di uscire, le qualificazioni dell’Inter sono sempre state certe.

5 – Il crescendo fisico contro lo Shakhtar: gli spagnoli sembrano fisicamente più stanchi dei nerazzurri.

6 – Fame di successi, mancano dal 2011: il Siviglia nel frattempo ha vinto ben tre Europa League.

7 – La statistica e le finali vinte di fila: l’Inter può fermare la striscia vincente del Siviglia.

8 – I premi UEFA: tra Champions ed Europa League possono arrivare 74 milioni di euro.

9 – La prima fascia in Champions: vincere la coppa significherebbe avere un girone più morbido l’anno prossimo in Champions League.

10 – Per convincere Messi, in caso…: cercare di convincere la Pulce con una coppa freschissima in bacheca sarebbe più semplice.

