Siviglia-Inter, Diego Carlos: “Abbiamo dato il massimo, è un successo molto importante”

Grande delusione per l’Inter nell’ultimo incontro della stagione. La squadra di Antonio Conte paga la tensione evidente nei propri calciatori nel corso dei 90 minuti e cede di fronte ad un Siviglia che ha disputato una gara quasi perfetta. L’Europa League va ancora una volta agli spagnoli che alzeranno il trofeo per la sesta volta nella storia, diventando dei veri e propri maestri della competizione. Tanto rammarico per la formazione nerazzurra che non riesce a coronare un grande percorso ed una stagione comunque positiva con un successo che manca da troppo tempo.

Al termine dell’incontro Diego Carlos, difensore del Siviglia che ha viziato con una rovesciata il gol del 3-2, si è fermato ai microfoni dell’Uefa per commentare l’esito della gara. Il suo giudizio: “Tutti noi abbiamo dato il massimo, è meraviglioso. Questo successo è stato molto importante per tutti noi, sono contento di tutto quello che il club ha fatto per me e sono felice. Ora torno a casa con un trofeo, un gol e una moglie incinta!”.

