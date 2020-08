Siviglia-Inter, Godin: “Sono partite da giocare con il cuore. Vogliamo tutti la stessa cosa: la vittoria”

Alla vigilia della tanto attesa finale di Europa League tra Inter e Siviglia, ha parlato in conferenza stampa Diego Godin. Il difensore nerazzurro ha suonato la carica in vista della gara più attesa della stagione.

Queste le sue parole: “Consigli per domani? Io non consiglio nulla, lavoro e cerco di fare tutto quello che chiede il mister. Vogliamo tutti la stessa cosa: la vittoria. Dobbiamo giocare con il cuore, dalla prima all’ultima palla. Dobbiamo essere una squadra e mettere qualcosa in più. La storia la scrive chi vince, noi dobbiamo scendere in campo e vincere la coppa. Dobbiamo farlo per la squadra, lo staff e i tifosi”.

