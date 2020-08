Siviglia-Inter, Handanovic (Inter TV): “Finale decisa dagli episodi. Sia un punto di partenza, dalle sconfitte si impara di più”

Si chiude con un risultato negativo la lunghissima stagione dell’Inter che in finale di Europa League contro il Siviglia perde per 3-2 e allunga per un altro anno il digiuno da trofei. Rimane comunque un percorso bellissimo realizzato dalla formazione nerazzurra in Europa e una buonissima base di calciatori già pronti per alzare l’asticella sia in campionato che in altre competizioni in vista della prossima stagione.

Il capitano dell’Inter, Samir Handanovic, ai microfoni di Inter TV ha commentato così la sconfitta di Colonia: “Finale decisa dagli episodi, c’è grandissima delusione. E’ un punto di partenza, dobbiamo essere positivi, dalle sconfitte si impara di più. Non è solo questa partita, quest’anno c’è sempre mancato qualcosa. Bisogna riposare e ripartire ancora più forti. Secondo me oggi si poteva fare anche meglio, dispiace perché comunque volevamo questo trofeo per i tifosi e per noi, per avere risposte della stagione, però purtroppo non è arrivata. Bisogna alzare la testa e andare avanti, indietro non si può più tornare”.

