Siviglia-Inter, Handanovic: “Sono arrivato in questa squadra per giocare partite così. Orgoglioso di essere qua”

L’Inter domani affronterà il Siviglia nella finale di Europa League. Sarà una gara importantissima per la storia dei nerazzurri, dopo dieci anni dall’ultima finale europea. In conferenza stampa ha parlato il capitano Samir Handanovic, presentando il match di Colonia.

Queste le sue parole: “Quando sono arrivato all’Inter l’ho fatto per vincere dei trofei. Dopo un periodo difficile siamo arrivati a giocarci qualcosa di importante. Questo deve essere un punto di partenza, l’Inter deve essere una squadra che queste partite deve giocarle abitualmente, come avveniva anni fa. Era sempre in lotta per le finali e per il campionato ed oggi possiamo dire di essere vicino. Io sono orgoglioso di essere oggi qua, ma la mia idea era sempre quella di vincere dei trofei”.

Poi prosegue: “Noi siamo un bel gruppo e le vittorie aiutano a lavorare meglio e a limare i dettagli. In questo siamo migliorati molto, c’è la voglia di tutta la squadra di saper migliorare e vincere le partite: spesso non serve giocare bene, ma si devono saper leggere le gare. Siamo un gruppo forte, solido e compatto”.

