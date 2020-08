Siviglia-Inter, la gioia di Lopetegui: “Grazie a chi lavora per il club”. Poi l’invito: “Festa senza assembramenti”

Giornata di gioia per il Siviglia, che quest’oggi ha superato l’Inter nella finale di Europa League con un tre a due che ha lasciato l’amaro in bocca a tutti i tifosi nerazzurri. Nel post gara il tecnico della formazione spagnola Julen Lopetegui ha commentato la sfida ai microfoni di Sky Sport.

Queste le sue dichiarazioni: “Ci abbiamo provato mettendoci impegno, per me il successo è meritato. Vanno ringraziati tutti coloro che lavorano in questo club, invito i tifosi a festeggiare in casa senza festeggiare, mantenendo il distanziamento sociale per tutti coloro che hanno sofferto a causa della pandemia”.

