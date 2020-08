Siviglia-Inter, l’analisi della gara: troppe occasioni sprecate e sostituzioni tardive

Si interrompe il sogno europeo per l’Inter, proprio sul più bello. La finale di Europa League sorride al Siviglia, che si impone per 3 a 2 sui nerazzurri e alzando quindi al cielo il trofeo. Per la squadra di Antonio Conte sono diversi i rimpianti e sicuramente la ‘colpa’ del mancato successo va condivisa tra giocatori e allenatore. Come riportato da La gazzetta dello Sport, si è vista sicuramente una squadra diversa rispetto a quella che aveva annientato lo Shakhtar Donetsk in semifinale per 5 a 0.

Innanzitutto c’è da sottolineare i cambi tardivi del tecnico, che poteva anticipare l’ingresso di giocatori in grado di fare la differenza come Eriksen e Sanchez. A questo, però, va aggiunta la mancanza di concretezza di alcuni protagonisti sotto porta. Le occasioni fallite da Gagliardini, Lukaku, Sanchez e Candreva sono dei nei in una gara in cui gli errori dovevano essere limitati il più possibile.

