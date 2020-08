Siviglia-Inter, le probabili formazioni: pochi dubbi per Conte, Lopetegui con Banega e Suso

Mancano ormai pochissime ore dalla finale di Europa League tra Siviglia ed Inter. Alle ore 21 gli uomini di Antonio Conte scenderanno in campo per scrivere la storia del club, cercando la vitoria di un trofeo che manca dal 1998. Il tecnico è alle prese con i soliti dubbi di formazione, anche se tutto lascia pensare che vengano confermati gli stessi undici che sono scesi in campo nelle ultime gare.

In attacco sempre più confermata la coppia Lukaku-Lautaro, grandi protagonisti nella vittoria per 5 a 0 contro lo Shakhtar. Sugli esterni ci saranno D’Ambrosio e Young, con Ggliardini, Barella e Brozovic a completare il centrocampo. In difesa confermato il trio Godin-Bastoni-de Vrij, davanti ad Handanovic.

Il Siviglia si presenterà con un 4-3-3 e i dubbi per Lopetegui sono diversi. Ci saranno gli ‘italiani’ Banega, Suso e Ocampos. A guidare l’attacco ci sarà En-Nesyri.

Le probabili formazioni di Siviglia-Inter

Ecco qui di seguito le probabili formazioni di Siviglia-Inter.

SIVIGLIA (4-3-3): Bounou; Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilòn; Banega, Fernando, Jordan; Suso, En-Nesyri, Ocampos. All. Lopetegui.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte.

