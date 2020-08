Siviglia-Inter, Lopetegui: “Conte un grande allenatore, ci costringerà a mostrare il nostro lato migliore. Le condizioni di Ocampos…”

Il tecnico del Siviglia Julen Lopetegui ha parlato nella consueta conferenza stampa tenuta alla vigilia della finale di Europa League, in programma domani sera contro l’Inter. L’allenatore si è soffermato sulle differenze fra i meneghini e la Roma, già affrontata dai suoi in questa edizione della competizione. Queste le sue dichiarazioni, riprese da Marca: “I giallorossi ed i nerazzurri non sono simili, hanno modi diversi di intendere il calcio. Noi a questa partita dobbiamo arrivarci preparati, concentrati ed equilibrati. Facendo il nostro gioco, ma in una dimensione diversa rispetto a quella cui siamo abituati”.

Lopetegui continua parlando di Antonio Conte: “È un grande allenatore. L’Inter gioca come vuole il suo tecnico ed è pronta a mettersi in gioco. In rosa ci sono calciatori di livello mondiale ed avranno senza dubbio la determinazione per fare una grandissima sfida. Dobbiamo essere una formazione riconoscibile, loro ci costringeranno a mostrare la nostra versione migliore”.

Spazio ad un commento su Ocampos, in dubbio per la sfida: “Aspetteremo gli ultimi allenamenti per vedere come se la cava. Deve essere in condizioni ottimali e spero che lo sia”.