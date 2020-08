Siviglia-Inter, Lopetegui in conferenza: “Partita bellissima, vittoria che riempie di orgoglio. Su Banega…”

Julen Lopetegui, tecnico del Siviglia, ha commentato in conferenza stampa il successo sull’Inter nella finale di Europa League: “Sono felice per tutti quelli presenti qui e anche per i tifosi che non ci sono. Vincere contro squadre come quelle che abbiamo affrontato, con grandi difficoltà, mi rende molto orgoglioso”.

La sfida contro la LuLa: “Ci piace correre rischi, specie contro una coppia di attaccanti che lavorano molto bene come quella di Conte. Ma abbiamo visto la nostra mentalità e la voglia di vincere, di giocare bene, avere pazienza, seguire il piano della partita. Abbiamo pareggiato, siamo andati in vantaggio, ci hanno ripresi. Diciamo che è stata una partita bellissima, anche se magari non per i tifosi. Abbiamo controllato bene la partita, Diego Carlos ha avuto il premio con il bellissimo gol. Ma questa vittoria è il premio di tutti coloro che erano qui, senza di loro non ce l’avremmo mai fatta”.

L’addio di Banega: “Rimpiazzarlo? Sarà difficile. Ha lavorato tantissimo, ha una mentalità fondamentale per il Siviglia. Sa che se ne andrà ma ha messo sempre tutto se stesso, con ogni goccia di energia. In Europa League come il campionato, regalandoci la qualificazione in Champions. È stato una parte importante della squadra, col sentimento di un grande giocatore. Siamo molto grati nei suoi riguardi”.

