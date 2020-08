Siviglia-Inter, Navas (Sky): “Ce lo meritiamo: ora ci godiamo questa vittoria”

Il Siviglia ha battuto 3-2 l’Inter nella finale di Europa League anche grazie al capitano Jesus Navas. Proprio l’ex Manchester City ha parlato dopo il match ai microfoni di Sky Sport.

Ecco, dunque, le parole di Navas: “Questo gruppo se lo merita sicuramente: abbiamo lottato tutto l’anno, vivendo una situazione difficile, cercando di superarla giorno dopo giorno. Tutta la tifoseria se lo merita, ci sono sempre stati vicino. Dobbiamo godercela: poter alzare la coppa da capitano del mio Siviglia, per la mia gente, per ragazzi come Reyes che non ci sono più, questa è per loro. Lopetegui lavora 24 ore al giorno per noi: se lo merita“.

